Комаровский назвал лучшее средство для защиты от COVID-19 [ Редактировать ]
Известный врач-педиатр высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский ответил на распространенный вопрос о том, можно ли использовать натертую хозяйственным мылом ватную палочку для профилактики коронавируса.
"В самом начале коронавирусной эпопеи активно распространялась информация о том, что раствором хозяйственного мыла надо смазывать нос и тогда погибнет коронавирус. Сейчас вот новая волна. Это не помогает. У мыла нет лечебных свойств при нанесении на слизистую", - посоветовал в своем аккаунте в Instagram Евгений Комаровский.
Хотите сделать что-либо полезное со своими слизистыми оболочками, постарайтесь создать такие условия, чтобы они не пересыхали, отметил доктор.
"Для этого нужны чистый прохладный воздух, увлажнитель и регулярное использование для носа солевого раствора. Все, точка", - заключил Евгений Комаровский.
Напомним, что ранее Комаровский обругал звезд, переболевших COVID-19 и призвал их не давать публичных советов по лечению.
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