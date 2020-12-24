В четверг, 24 декабря, украинцам рассказали, где можно будет сделать прививку от COVID-19. Министерство здравоохранения разработало план вакцинации от коронавируса.

Известно, что провакцинироваться можно будет:

На базе существующих кабинетов и пунктов вакцинации. Таких в Украине сейчас 11 346 пунктов.

С помощью мобильных бригад, которые планируют делать около 190 тысяч прививок в неделю.

Во временных центрах вакцинации. Их планируется 50 и работать они будут по 10 часов каждый день.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин назвал главные факторы, от которых будут отталкиваться для получения вакцины от коронавируса.

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