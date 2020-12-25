На озере в Африке произошла страшная трагедия [ Редактировать ]
В африканской Уганде на озере Альберт перевернулась лодка с рыбаками . На судне находились 40 человек и большой груз рыбы.
В результате аварии погибли 30 человек, еще 12 получили различные травмы. Корабль неожиданно опрокинулся во время подхода к причалу.
Инцидент произошел поздним вечером 22 декабря, когда рыбаки готовились выйти на берег с уловом. В лодке находились 47 человек, перевозилась рыба, предназначенная для продажи на рынке. При подходе к причалу лодка перевернулась.
Отмечается, что пять человек пропали без вести. Озеро Альберт является седьмым по величине в Африке. Его длина составляет 160 км, ширина - 30 км. Максимальная глубина - 51 м.
Читайте также, вблизи Сенегала затонуло судно с мигрантами, более сотни жертв. В Международного бюро по миграции заявили, что "глубоко опечалены" трагедией.
Кроме того, у берегов Японии затонуло судно с экипажем. Катастрофа произошла вблизи японских островов Амами Осима, где бушует тайфун "Майсак".
К тому же, на Днепре перевернулась лодка с людьми. Пострадавшие, которые оказались в воде, держались за лодку до прибытия спасателей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Политик умер 2 недели спустя после госпитализации
Стоимость нового образца судна превышает 3 миллиарда фунтов
Возлюбленной самца стала одна из местных слоних
Вариация коронавирусной инфекции получила кодовое название 501.V2
Спасателям пришлось использовать специальное оборудование