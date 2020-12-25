Несколько человек пропали без вести/ фото: Scanpix

В африканской Уганде на озере Альберт перевернулась лодка с рыбаками . На судне находились 40 человек и большой груз рыбы.

В результате аварии погибли 30 человек, еще 12 получили различные травмы. Корабль неожиданно опрокинулся во время подхода к причалу.

Инцидент произошел поздним вечером 22 декабря, когда рыбаки готовились выйти на берег с уловом. В лодке находились 47 человек, перевозилась рыба, предназначенная для продажи на рынке. При подходе к причалу лодка перевернулась.

Отмечается, что пять человек пропали без вести. Озеро Альберт является седьмым по величине в Африке. Его длина составляет 160 км, ширина - 30 км. Максимальная глубина - 51 м.

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Кроме того, у берегов Японии затонуло судно с экипажем. Катастрофа произошла вблизи японских островов Амами Осима, где бушует тайфун "Майсак".

К тому же, на Днепре перевернулась лодка с людьми. Пострадавшие, которые оказались в воде, держались за лодку до прибытия спасателей.

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