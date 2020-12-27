"60 дней в реанимации": в Киеве умер известный врач [ Редактировать ]
В Киеве, 27 декабря, после 60 дней в реанимации от коронавируса скончался заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов. Об этом сообщила заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская в Facebook.
Александр Артемов был заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева.
Александр Евгеньевич Артемов/фото: facebook
По словам Голубовской, Артемов был прекрасным врачом, заведующим и замечательным человеком.
Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам
Напомним, ранее советская и российская актриса Ирина Муравьева госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у 71-летней Муравьевой вирусную пневмонию и коронавирус.
Как ранее сообщалось, от коронавируса умер известный украинский историк, ученый Игорь Скочиляс. Он находился в госпитале, куда попал после заражения коронавирусом. Долгое время он был в реанимации в тяжелом состоянии. В итоге он умер от осложений COVID-19.
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