В США за все время пандемии выявлено 19 000 572 случая инфицирования коронавирусной инфекции. Очень важно, что за все время в стране 332 145 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Стоит отметить, что США занимают первое место в мире по числу заражения COVID-19.

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Важно, что на планете число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило свыше 79,23 миллионов.

За прошедшие сутки COVID-19 заразились более 443 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, США ввели санкции против российских и китайских компаний. А также в США в доктора впервые выявили острую аллергическую реакцию после прививки.

Читайте также, избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вакцинировался от коронавируса. Процесс вакцинации снимали и транслировали онлайн. А также, Путин заявил о готовности вакцинироваться отечественной вакциной от коронавируса.

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