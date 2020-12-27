Пандемия коронавируса: в США выявили более 19 млн случаев COVID-19 [ Редактировать ]
В США за все время пандемии выявлено 19 000 572 случая инфицирования коронавирусной инфекции. Очень важно, что за все время в стране 332 145 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Стоит отметить, что США занимают первое место в мире по числу заражения COVID-19.
Важно, что на планете число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило свыше 79,23 миллионов.
За прошедшие сутки COVID-19 заразились более 443 тысяч человек.
Как ранее сообщалось, США ввели санкции против российских и китайских компаний. А также в США в доктора впервые выявили острую аллергическую реакцию после прививки.
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