Президент РФ Владимир Путин принял решение - вакцинироваться от коронавируса отечественной COVID-вакциной Sputnik V. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин сообщит когда именно он сделает прививку. При этом Песков добавил, что российский лидер ранее сам сообщал, что будет прививаться и ждет лтшь завершения всех формальностей.

Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает... Будет прививаться... Принял такое решение и ждал завершения всех формальностей

Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина не стал комментировать решение дочери президента привиться от коронавируса в качестве добровольца, отметив, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина".

Читайте также Дочь Путина получила должность зампроректора МГУ

По словам Пескова, это решение демонстрирует "степень доверия к нашей вакцине и ее надежность".

Песков также отметил, что Путин неоднократно говорил о том, что сотрудничество в разработке, испытаниях и производства вакцины от коронавируса должно быть абсолютно деполитизировано

Должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции

Пресс-секрекать добавил, что заметил "совершенно бешеные нападки на российскую вакцину "Спутник V"

И, конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством. Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, эти нападки не так эффективны.

Напомним, ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вакцинировался от коронавируса. Процесс вакцинации снимали и транслировали онлайн.

Читайте также, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.