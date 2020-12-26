В Бостоне, после прививки COVID-вакциной от компании Moderna у врача-онколога, который вакцинировался, через несколько часов после укола развилась тяжелая аллергическая реакция, у него закружилась голова и повысился ритм сердцебиения.

По данным СМИ, мужчина почувствовал тяжелую форму аллергической реакции почти сразу после того, как ему сделали прививку вакциной Moderna вечером в четверг.

В своих показаниях он в частности отметил, что у него закружилась голова и повысился ритм сердцебиения. После этого, доктор Садрзадех ввел себе индивидуальный антиаллергенный препарат.

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Медик был помещен в отделение экстренной помощи, его осмотрели и спустя некоторое время выписали. После укола индивидуального антиаллергенного препарата пациент с тяжелой аллергией на моллюсков быстро выздоровел.

В компании Moderna внимательно изучат данный инцидент, однако не готовы комментировать "единичный случай проявления аллергической реакции"

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До сих пор сообщения о серьезных реакциях были связаны с вакциной Pfizer.

Как ранее сообщалось, фармацевтическая компания Moderna утилизировала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за сбоя на производстве. На крайних этапах производства произошел брак, случившийся из-за проблем с фильтрацией и компрометацию продукта.

Напомним, в США разрешили использование вакцины от коронавируса разработки компании Moderna. Ее поставки начнутся немедленно.

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