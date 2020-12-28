Куда нести елку после новогодних праздников [ Редактировать ]
Совсем скоро Новый год. Практически каждая квартира страны украшена новогодней красавицей - елкой. Но праздники пройдут, а дерево останется. Давайте разберемся, куда нести елку после новогодних праздников.
Так, с 1 января по 1 февраля в Киеве с 7:00 до 22:00 будет работать 15 пунктов приема елок.
Собранные новогодние деревья отправятся на переработку - из них сделают труху и будут ею удобрять почву весной. Сдать елку можно будет бесплатно.
Помните, Новый год - время мечтать и загадывать желания. А ведь делать это тоже нужно правильно. Важно знать, как загадать желание так, чтобы не нанести себе вред, а мечты "заставить" исполниться.
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Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.
Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.
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