Дональд Трамп підписав бюджет США на 2021 рік

Дональд Трамп підписав бюджет США на 2021 рік. Серед його пунктів - фінансова допомога Києву та протидія впливу Москви. Білий дім виділив 250 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України. А на протидію кремлівським спробам розхитати політичну ситуацію у світі в бюджеті США закладено 290 мільйонів доларів.

Згідно з документом - зберігається й заборона на фінансування будь-якої діяльності на території тимчасово анексованого Росією українського Криму.