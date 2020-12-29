Сегодня, 29 декабря, в Хорватии снова произошло землетрясение, более мощное, чем в понедельник, 28 декабря. Сила толчков оценивается в 6,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Vijesti.

Так, землетрясение произошло около 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Его ощутили на всей территории Хорватии, однако пока не известно, где именно был его эпицентр. После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких.

Часть Загреба в результате толчков осталась без света. Много людей сейчас остаются на улицах.

Как ранее сообщалось, в Чечне за одни сутки зафиксировали шесть землетрясений. Последнее было магнитудой 5,6. Подземные толчки ощутили жители не только Чечни, но и Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

Напомним, у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

Читайте также, на юге Мехико растет число жертв землетрясения. Так, стало известно, что в результате толчков обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок.

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