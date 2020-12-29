Хорватию снова всколыхнуло мощное землетрясение: столица без света [ Редактировать ]
Сегодня, 29 декабря, в Хорватии снова произошло землетрясение, более мощное, чем в понедельник, 28 декабря. Сила толчков оценивается в 6,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Vijesti.
Так, землетрясение произошло около 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Его ощутили на всей территории Хорватии, однако пока не известно, где именно был его эпицентр. После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких.
Часть Загреба в результате толчков осталась без света. Много людей сейчас остаются на улицах.
Как ранее сообщалось, в Чечне за одни сутки зафиксировали шесть землетрясений. Последнее было магнитудой 5,6. Подземные толчки ощутили жители не только Чечни, но и Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.
Напомним, у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.
Читайте также, на юге Мехико растет число жертв землетрясения. Так, стало известно, что в результате толчков обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Эпицентр землетрясения находился возле города Сисак
В четверг, 17 декабря, в Италии, на севере страны произошло достаточно сильное землетрясение
Как рукокрылые оказались в мусорном баке - неизвестно
Во вторник, 29 декабря, в центре Днепра столкнулись Mazda и Toyota
Инцидент произошел на станции метро "Оболонь"