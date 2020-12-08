Компания из экосистемы Xiaomi - Fun Sleep Technology выпустила доступную массажную подушку из натурального латекса Air Pro 8H.

Стоимость молодежной версии высотой 10 см составляет 179 юаней ($ 27), а стандартной версии высотой 12 см - 229 юаней ($ 35), сообщает prostomob.com.

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Подушка обеспечивает ощущение комфортного сна и отличную вентиляцию. А с 220-ю приподнятыми частицами, которые напоминают пальцы, она становится еще и массажной.

Новинка на 93 % состоит из тайского латекса, а гиперболический дизайн имитирует естественный изгиб шейного отдела позвоночника человека, с углублением в середине и возвышением на обоих концах.

Впервые в 8H используется технологическое волокно CoolMax, которое комбинируется с натуральным волокном эвкалипта для изготовления наружной наволочки латексной подушки. Ткань более мягкая, дышащая, впитывает влагу и не будет горячей и липкой, даже если вы сильно потеете.

Сердечник подушки имеет двухстороннюю перфорированную конструкцию. Верхняя и нижняя поверхности равномерно наполнены вентиляционными отверстиями и канавками. Внутри латекса также есть сотни миллионов ячеистых пор. Эти два важных дополнения взаимодействуют, образуя "естественную систему кондиционирования воздуха".

Обе стороны наволочки изготовлены из дышащей ткани X-903D. Двусторонняя сетка и внутренняя трехмерная полая структура соединяются с латексными вентиляционными канавками, ускоряя отвод тепла и влаги подушки.

Ранее сообщалось, что Xiaomi представила умную лампу для слежения за детьми. Устройство в первую очередь предназначено для родителей, чтобы они удаленно смогли контролировать детей. С помощью специального приложения можно устанавливать угол наклона лампы до 150 градусов.

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