В Киеве девушка угнала машину у своего нового знакомого, потому что захотела покататься и посмотреть на новогоднюю елку. В полицию заявил владелец авто, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Мужчина оставил автомобиль на стоянке возле магазина с ключами внутри, девушка была в авто. Когда вернулся с покупками - машины на месте не оказалось, как и девушки. Мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала. Тогда он позвонил в полицию.

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Полицейским удалось разыскать автомобиль. Как оказалось, девушка была немного выпившая. Кроме того, у нее не было водительских прав. Она объяснила, что, ожидая в автомобиле своего знакомого, который пошел в магазин, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.

Заявитель отказался писать заявление на знакомую по поводу незаконного завладения и, приехав на место происшествия, забрал свой автомобиль.

Инспекторы составили на девушку административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством).

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