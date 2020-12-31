Мужчина изнасиловал малолетнюю падчерицу, когда та спала [ Редактировать ]
В городе Лисичанск Луганской области 43-летний местный житель в течение мая-июля 2020 года дважды изнасиловал свою малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
"Отчим, находясь дома наедине с 13-летней девочкой, используя свое физическое превосходство и беспомощное состояние малолетней, совершал в отношении нее действия сексуального характера. В одном из случаев он изнасиловал девочку, когда та спала", - говорится в сообщении.
Лисичанская местная прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт по факту изнасилования малолетнего лица и совершение таких действий повторно (ч. ч. 4, 6 ст.152 УК Украины).
Сейчас обвиняемый находится под стражей. За совершение преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что парень изнасиловал пенсионерку и украл у нее одежду. Полицейские разоблачили молодого человека через несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.
Также мы писали о том, что одессит изнасиловал двоюродную сестру. Чтобы избежать наказания, насильник уехал из Одесской области.
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