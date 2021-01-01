В Румынии в окрестностях города Костешть обнаружили геологические аномалии - выпуклые валуны, которые выглядят как живые благодаря особенностям своей формы.

Ученые объяснили загадку "живых" камней, заявив, что странные валуны образовались в результате сейсмической активности около 6 млн лет назад, пишет charter97.org.

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По словам геологов, странные "живые" камни в Румынии - это трованты. Речь идет о геологических образованиях, которые закреплены известняковым цементом.

Предполагается, что странные камни образовались в результате сейсмических процессов, которые происходили в миоцене. От земли исходили ударные волны, которые концентрировали естественный цемент и уплотняли геологические отложения. Итогом этих процессов и стали сферические образования, которые выглядят как живые.

Местные жители могут рассказать множество легенд, связанных с "живыми" камнями. Поговаривают, например, что эти валуны умеют самостоятельно передвигаться, а также обладают целым набором разнообразных магических способностей.

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