Геологическая аномалия: ученые разгадали тайну "живых" камней [ Редактировать ]
В Румынии в окрестностях города Костешть обнаружили геологические аномалии - выпуклые валуны, которые выглядят как живые благодаря особенностям своей формы.
Ученые объяснили загадку "живых" камней, заявив, что странные валуны образовались в результате сейсмической активности около 6 млн лет назад, пишет charter97.org.
По словам геологов, странные "живые" камни в Румынии - это трованты. Речь идет о геологических образованиях, которые закреплены известняковым цементом.
Предполагается, что странные камни образовались в результате сейсмических процессов, которые происходили в миоцене. От земли исходили ударные волны, которые концентрировали естественный цемент и уплотняли геологические отложения. Итогом этих процессов и стали сферические образования, которые выглядят как живые.
Местные жители могут рассказать множество легенд, связанных с "живыми" камнями. Поговаривают, например, что эти валуны умеют самостоятельно передвигаться, а также обладают целым набором разнообразных магических способностей.
Ранее мы писали о том, что аномалия на Азовском море шокировала пользователей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар
В Индии, в городе Камаредди, ученые нашли доисторический наскальный рисунок
Канцлер Германии обратилась к народу
Соглашение рассчитано на два года
Регистрировать и вести книгу учета ФОПам больше не обязательно