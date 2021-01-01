На Донбассе боевики семь раз стреляли по украинским позициям [ Редактировать ]
В пятницу, 1 января 2021 года, боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Так, возле Авдеевки боевики несколько раз стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелецкого оружия. В направлении населенного пункта Яковлевка обнаружили беспилотник-квадрокоптер, который украинские военнослужащие в итоге сбили.
Возле Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелецкого оружия. Неподалеку Золотого-4 стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Новолуганского - из стрелецкого оружия.
Отмечается, что пострадавших и погибших среди сил ООС нет. На многочисленные обстрелы украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.
Ранее мы писали о том, что 30 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются.
Также сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.
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