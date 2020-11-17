Pfizer запускает в США программу по внедрению вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, американская компания Pfizer объявила о запуске в четырех штатах США пилотной программы по внедрению своей вакцины. Об этом сообщает echo.msk.
В частности, будут проверяться возможности логистики для доставки и использования.
На прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.
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