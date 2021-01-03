На автодороге в Львовской области произошло ДТП с участием кроссовера BMW и микроавтобуса Mersedes-Benz Sprinter.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек. Столкновение транспортных средств произошло поздно вечером на трассе Кив-Чоп.

Водитель ВMW, 26-летний местный житель, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Sprinter, которым управлял 36-летний житель Луцка.

Отмечается, что среди пострадавших - 8 пассажиров микроавтобуса и шофер BMW. Есть также 4 травмированных несовершеннолетних. Девушка, находящаяся в маршрутке и водитель легкового автомобиля госпитализированы. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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Кроме того, в Киевской области произошла страшная авария с участием автомобилей Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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