Люди погибли мгновенно: под Житомиром произошло жуткое смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Житомирской области, у села Попельнянского района, 2 января, произошло жуткое смертельное ДТП, автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево, в результате чего погибло сразу трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
В 8:50 водитель автомобиля ВАЗ-2107, которым управлял 20-летний местный житель, двигаясь по автодороге не справился с управлением и выехал с дороги в кювет, где произошло столкновение с деревом
Как отмечают правоохранители, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 21-летний местный житель, погибли на месте происшествия.
фото: npu.gov.
Еще двух пассажиров, жителей этого же села в возрасте 34 и 35 лет, госпитализировали в Попельнянской райбольницы.Через несколько часов младший из мужчин также скончался в реанимационном отделении.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Киеве на пешеходном переходе авто насмерть сбило человека. Автомобиль Volkswagen, двигаясь на высокой скорости, сбил молодого человека на пешеходном переходе. Смерть пешехода наступила мгновенно.
Читайте также, в Сумской области произошло жуткое ДТП. 51-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением.
Также мы писали о том, что на трассе "Киев-Одесса произошло масштабное ДТП - в аварию попали больше тридцати автомобилей. Есть раненые и даже погибшие. Причиной такого ужасного инцидента стали гололед и туман. Читайте также, в Ивано-Франковске перевернулся автомобиль "скорой" после столкновения с Volkswagen, который не предоставил приоритет спецтранспорту с проблесковыми маячками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Водитель газовоза не справился с управлением
В Киевской области водитель автомобиля сбил двух человек насмерть
Столкнулись сразу пять автомобилей
На место ЧП немедленно было направлено отделение пятой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда
В Покровске Донецкой области произошло жуткое ДТП