В Житомирской области, у села Попельнянского района, 2 января, произошло жуткое смертельное ДТП, автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево, в результате чего погибло сразу трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В 8:50 водитель автомобиля ВАЗ-2107, которым управлял 20-летний местный житель, двигаясь по автодороге не справился с управлением и выехал с дороги в кювет, где произошло столкновение с деревом

Как отмечают правоохранители, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 21-летний местный житель, погибли на месте происшествия.

фото: npu.gov.

Еще двух пассажиров, жителей этого же села в возрасте 34 и 35 лет, госпитализировали в Попельнянской райбольницы.Через несколько часов младший из мужчин также скончался в реанимационном отделении.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Киеве на пешеходном переходе авто насмерть сбило человека. Автомобиль Volkswagen, двигаясь на высокой скорости, сбил молодого человека на пешеходном переходе. Смерть пешехода наступила мгновенно.

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