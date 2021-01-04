Втекти з трупом у багажнику: на Одещині шоферу оголосили підозру [ Редактировать ]
Поклав мертвого до багажника й намагався втекти. Водієві резонансної ДТП на Одещині - оголосили підозру.
Шофер напередодні збив 33 річного велосипедиста, який їхав за підгузками для сина. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. Та щоб приховати злочин, кермувальник поклав тіло загиблого до багажника - й поїхав.
Усе бачили сусіди й викликали поліцію. Утім, далеко втекти кермувальнику не вдалося - за півтора кілометра він врізався у стовп. Чоловіка затримали. Чи був шофер п'яний або під дією наркотиків - визначить експертиза.
Юрій Бондаренко, заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області:
Водій автомобіля, ймовірно, з метою приховування слідів злочину, помістив тіло загиблого до багажника свого автомобіля і на автомобілі з місця пригоди зник. Проїхавши близько півтора кілометра, водій автомобіля знов не впорався з керуванням, виїхав за межи проїзної частини та скоїв наїзд на перешкоду.
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