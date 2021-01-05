Война на Донбассе: как прошли сутки [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 4 января, сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям. Было использовано стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
У ВСУ сутки прошли без потерь.
За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня… Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского противник вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово, дважды зафиксировано открытие огня не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского противник осуществил несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.
Ранее мы писали о том, что 30 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются.
Также сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.
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