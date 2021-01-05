За минувшие сутки, 4 января, сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям. Было использовано стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

У ВСУ сутки прошли без потерь.

За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня… Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского противник вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово, дважды зафиксировано открытие огня не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского противник осуществил несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее мы писали о том, что 30 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются.

Также сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.

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