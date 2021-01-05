Во вторник, в столице Украины, Киеве, произошло масштабное ДТП. Инцидент случился на набережной (от моста Патона в сторону Выдубичей).

По предварительной информации, движение на данном участке дороги серьезно затруднено.

В то же время, паблик "Киев Оперативный" публикует видео, на котором засняли предположительного виновника аварии. Водитель на большой скорости "летит" на автомобиле Daewoo по встречной полосе.

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Кроме того, в Киевской области произошла страшная авария с участием автомобилей Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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