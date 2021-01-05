Летел по "встречке" на набережной: в Киеве произошло жуткое ДТП (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, в столице Украины, Киеве, произошло масштабное ДТП. Инцидент случился на набережной (от моста Патона в сторону Выдубичей).
По предварительной информации, движение на данном участке дороги серьезно затруднено.
В то же время, паблик "Киев Оперативный" публикует видео, на котором засняли предположительного виновника аварии. Водитель на большой скорости "летит" на автомобиле Daewoo по встречной полосе.
Читайте также, спасатели обнародовали жуткую статистику пожаров в Украине. Во всем украинском частном секторе сотрудники ГСЧС проводили профилактические беседы и лекции.
Кроме того, в Киевской области произошла страшная авария с участием автомобилей Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 1 января, в Киеве, недалеко от метро "Академгородок", произошло смертельное ДТП
У Києві спостерігається погіршення погодних умов - через снігопад на дорогах утворюються аварії та затори
В пятницу вечером, 18 декабря, Киев парализовали пробки из-за большого количества аварий
В Киеве возле Житнего рынка произошло тройное ДТП
В Харьковской области произошла авария с участием двух грузовиков