"Северный поток-2": трубоукладчик прибыл к месту строительства [ Редактировать ]
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к недостроенному участку газопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют данные системы MarineTraffic.
Перед этим судно почти месяц находилось недалеко от Калининграда, хотя в начале декабря провело несколько дней недалеко от датского острова Борнхольм, где находится незавершенный отрезок газопровода.
В то же время, в декабре немецкий участок "Северного потока-2" достраивала баржа "Фортуна". О завершении работ сообщили 28 декабря.
Ранее сообщалось, что Россия завершила строительство участка газопровода в Германии.
Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.
Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США. Так, по его словам, американские санкции способны максимально осложнить строительство "Северного потока-2".
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