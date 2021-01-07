Samsung представил пульт, которому не нужны батарейки [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Компания Samsung Electronics представила линейку телевизоров 2021 года. В комплекте с новыми "плазмами" был представлен передовой пульт дистанционного управления с солнечной батареей.
Пульт можно будет заряжать от искусственного или естественного освещения, а также с помощью USB.
Благодаря такому решению за следующие 7 лет удастся обойтись примерно без 99 млн "пальчиковых" батареек типа AAA.
Для изготовления новых пультов корейская компания будет использовать до 24% переработанного пластика из пластиковых бутылок.
Напомним, что южнокорейская Samsung Electronics по итогам 2020 года остается ведущим мировым поставщиком телевизоров 15-й год подряд. Это объясняется высоким спросом на данный товар из-за пандемии коронавируса.
По данным международного агентства Omdia, отслеживающего ситуацию на мировом рынке электроники, за первые три квартала 2020-го Samsung Electronics реализовала 33,9 млн телевизоров. Продажи по итогам года оцениваются в 49,02 млн штук.
Это на 11,2% больше, чем в предыдущем году, и является максимальным показателем с 2014 года, когда компания реализовала 52,9 млн телевизоров.
Ранее сообщалось, что Samsung готовит громкий анонс смартфона Galaxy S21.
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