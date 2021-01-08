Штрафы на сумму в 243,6 миллионов долларов были выплачены для снятия обвинений в мошенничестве/ фото: Ведомости

Корпорация Boeing заплатила 2,5 миллиарда долларов компенсаций за воздушные суда класса 737 MAX потерпевшие крушения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

Штрафы на сумму в 243,6 миллионов долларов были выплачены для снятия обвинений в мошенничестве. Также компенсационные выплаты получили пострадавшие клиенты в размере 1,77 миллиарда и разработка фонда помощи жертвам катастроф на сумму в 500 миллионов долларов.

Трагедии рейсов 610 авиакомпании Lion Air и 302 авиакомпании Ethiopian Airlines выявили мошеннические и обманные действия сотрудников одного из ведущих мировых производителей коммерческих самолетов.

Отмечается, что в Boeing заявили о том, что соглашение должным образом признает, как самолеты не оправдали их ценностей и ожиданий.

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Кроме того, Boeing создали летательный аппарат с искусственным интеллектом. Новая разработка обладает искусственным интеллектом и выполнена за счет инвестиций от ВВС Австралии.

Ранее мы писали, что эксперты по кибербезопасности были удивлены тем фактом, что на Boeing 747-400 используют устаревшие диски для обновления навигационного оборудования.

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