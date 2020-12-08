Бразильский авиаперевозчик GOL открывает для пассажиров полеты на бортах Boeing 737 MAX, которые остановили из-за нескольких авиакатастроф.

В течении двух десятков месяцев были проведены беспрецедентные проверки переделанных воздушных судов серии 737 MAX.

На протяжении последних 20 месяцев мы следили за ходом самой масштабной в истории коммерческой авиации проверки безопасности, в которой участвовали регуляторы и авиакомпании со всего мира.

Отмечается, что в преддверии великого возвращения, авиакомпания совместно с Boeing провели масштабные обучения пилотов по стандарту Национального агентства гражданской авиации.

Напомним, самолет-убийца Boeing 737 Max вернулся к полетам. Тестовый полет лайнер совершил из города Даллас (штат Техас) в Талсу (Оклахома).

Кроме того, пассажирский Boeing сбил человека. Происшествие произошло во время посадки пассажирского авиалайнера, который следовал из Далласа в Остин.

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