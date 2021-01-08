Mercedes-Benz создал гигантскую приборную панель Hyperscreen для электромобилей [ Редактировать ]
Источник: Car Buzz
На ежегодной выставке Consumer Electronics Show автогигант Mercedes-Benz представил полутораметровую приборную панель MBUX Hyperscreen, лишенную кнопок.
56-дюймовую "бесшовную" панель планируется использовать на предстоящем электрическом седане EQS. Дюжина приводов за дисплеем при необходимости обеспечит тактильную обратную связь.
MBUX Hyperscreen
"Однако на деле это не один непрерывный дисплей, а несколько дисплеев, которые плавно сливаются в один большой экран", - объясняют представители немецкого автопроизводителя.
Mercedes-Benz описывает MBUX Hyperscreen как "мозг и нервную систему" автомобиля. Горден Вагенер, главный дизайнер Daimler Group, объясняет, что он подключается ко всем компонентам автомобиля и взаимодействует с ними.
MBUX Hyperscreen
В основе MBUX Hyperscreen используется 8-ядерный процессор вместе с 24 ГБ оперативной памяти. Такая мощность необходима для поддержки до семи отдельных профилей для пассажиров.
Стеклянное покрытие экрана содержит устойчивый к царапинам силикат алюминия для долговечности.
MBUX Hyperscreen
Экран даже обладает заранее определенными точками разрушения для повышения безопасности в случае аварии.
я на искусственный интеллект, чтобы делать персонализированные предложения, основанные на изменениях в окружающей среде и поведении пользователя.
Mercedes-Benz EQS электромобиль, на котором будет использоваться MBUX Hyperscreen
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как суперкар Mercedes "Аватар" отправили покорять дороги. Также Mercedes-Benz выпустил последний "Гелендваген".
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