Взрыв газа под Полтавой: оператор не исключает диверсию [ Редактировать ]
Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что разгерметизация на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области могла произойти из-за диверсии. Причины повреждение газопровода установят в ходе расследования.
Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС на странице в Facebook.
Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию по взрыву на газопроводе вблизи Лубнов.
"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки", - заявил оператор.
Ранее была названа предварительная причина взрыва на газопроводе.
Также "Подробности" писали, что под Донецком в результате взрыва погиб подросток.
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