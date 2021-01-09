Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что разгерметизация на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области могла произойти из-за диверсии. Причины повреждение газопровода установят в ходе расследования.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС на странице в Facebook.

Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию по взрыву на газопроводе вблизи Лубнов.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки", - заявил оператор.

Ранее была названа предварительная причина взрыва на газопроводе.

Также "Подробности" писали, что под Донецком в результате взрыва погиб подросток.