Комаровский рассказал, что делать при проблемах с дыханием [ Редактировать ]
Люди, у которых затруднено дыхание из-за простудных и инфекционных заболеваний, должны чаще гулять на улице. Об этом заявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram.
Он отметил, что особенно это необходимо тем, у кого бронхит, трахеит или ларингит. Также это полезно для людей с пневмонией, если у них уже нормализовалось самочувствие. При этом Комаровский подчеркнул, что важно именно дышать, а не двигаться. Поэтому достаточно будет и просто выйти на балкон.
"При вдыхании прохладного воздуха влага конденсируется на горячих дыхательных путях, и это приводит к увлажнению слизи. Если во время гуляния <…> появился влажный кашель <…>, это очень положительный признак", - написал доктор.
Он добавил, что это позволит вывести из организма накопившуюся слизь. Пугаться при появлении кашля и прекращать прогулки не стоит, добавил врач. По словам Комаровского, подобная терапия наиболее важна и эффективна также при коклюше, крупе и обструктивном бронхите.
Ранее доктор Комаровский назвал лучшее средство для защиты от COVID-19. Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса.
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