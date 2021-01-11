В течении 3 дней - с 7 по 10 января через границу проехали 150 тысяч человек/ фото: ГПСУ

С 9 января 2021 года граждане Украины массово покидают территорию страны через различные пункты пропуска после празднований с родными.

В большинстве, люди пересекают государственную границу на пути к странам Европейского Союза. Перед некоторыми пунктами пропуска граждан возникают пробки с транспортными средствами, которые могут насчитывать до 300 единиц в эквиваленте легковых автомобилей.

Отмечается, что в течении 3 дней - с 7 по 10 января через границу проехали 150 тысяч человек, а также 30 тысяч автомобилей. Абсолютное большинство граждан были оформлены именно на выезд из страны. Самая большая загруженность наблюдается на КП под названием Грушев, Шегини и Ужгород, там фиксируют не менее 100 легковых автомобилей, ожидающих проезда.

Читайте также, Беларусь ограничила пропуск через границу с Украиной. Периодически на пунктах пропуска "Сеньковка" и "Новые Яриловичи" возникают накопления транспорта.

Кроме того, в МИД рассказали, когда ЕС откроет границы для Украины. Это вынужденные меры безопасности, которые существенно уменьшают статистику по больным коронавирусом.

Ранее мы писали, что на границе со Словакией будут тестировать на антиген к COVID-19. Въезд в страну разрешен лишь гражданам, которые имеют отрицательный тест на коронавирус.

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