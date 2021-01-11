Загального маршу опозиції не було, люди збиралися окремими групами у своїх районах

У Білорусі цими вихідними, за інформацією правозахисників, силовики затримали майже пів сотні незгодних із режимом Лукашенка. В країні відбулися традиційні акції протесту.

Загального маршу опозиції не було, люди збиралися окремими групами у своїх районах. У столиці на мітинги вийшло понад тисячу містян.

Окрім Мінська, протести відбулися також у Бресті, Могильові, Гродні та Вітебську. Олександр Лукашенко заявив, що до кінця року планує провести в країні конституційну реформу.