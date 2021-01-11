Протести у Білорусі завершились традиційними затриманнями [ Редактировать ]
У Білорусі цими вихідними, за інформацією правозахисників, силовики затримали майже пів сотні незгодних із режимом Лукашенка. В країні відбулися традиційні акції протесту.
Загального маршу опозиції не було, люди збиралися окремими групами у своїх районах. У столиці на мітинги вийшло понад тисячу містян.
Окрім Мінська, протести відбулися також у Бресті, Могильові, Гродні та Вітебську. Олександр Лукашенко заявив, що до кінця року планує провести в країні конституційну реформу.
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