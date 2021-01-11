В Україну повертаються морози [ Редактировать ]
Морози та сніг відвідають і Україну вже цього тижня. За даними Гідромедцентру, 13-14 січня на всій території країни очікують снігопади.
А вже відзавтра, попереджають синоптики, температура повітря поступово знижуватиметься і до 19 січня вночі сягатиме до мінус 20 градусів.
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