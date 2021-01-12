Президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне, округ Колумбия, режим чрезвычайного положения в связи с инаугурацией Джо Байдена.

Он будет действовать до 24 января, сообщает CNN.

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Отмечается, что решение Трампа является ответной реакцией на просьбу мера Вашингтона Мюриэл Баузер, чтобы получить дополнительное финансирование для обеспечения порядка в городе.

"Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и приказал федеральной помощи усилить реагирование на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в результате 59-й инаугурации президента с 11 по 24 января 2021 года", - говорится в заявлении Трампа.

Напомним, 11 января демократы Палаты представителей Соединенных Штатов собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.

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