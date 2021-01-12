Из Киева в Кишинев за 5 часов: между столицами построят дорогу [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Украина и Молдова намерены построить магистральную автотрассу между столицами двух стран в обход Приднестровья. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Киеве со своей молдавской коллегой Майей Санду.
У нас есть амбициозная идея - это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов.
Глава государства считает, что новая автодорога станет самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Это активизирует торговлю, упростит транзит и улучшит "межчеловеческие контакты".
В свою очередь Майя Санду отметила, что речь идет о развитии дорожной инфраструктуры на трассе Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев, обеспечивающей самый быстрый маршрут между столицами двух государств. Эта дорога идет в обход непризнанного Приднестровья.
Пресс-служба Офиса президента сообщает о необходимости строительства моста "Ямполь - Косэуць" через реку Днестр. Сейчас между этими пограничными населенными пунктами на расстоянии 100 км действует паромное сообщение.
Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальный визит в Украину - первый визит Майи Санду за границу.
по теме
Сьогодні у Києві відбудеться зустріч президентів України та Молдови. Володимир Зеленський побачиться з Маєю Санду, по обіді глави держав планують укласти низку двосторонніх угод
Майже кілометр шляху на околиці міста вже понад півтора десятиліття наводить жах на автомобілістів
Понад 7 тисяч звернень на лінію 102 - було чим зайнятися 1 січня українській поліції
У Запоріжжі він із робочим візитом. Там глава держави відкрив першу частину відремонтованого балкового мосту. А от найдовший автошлях за словами Зеленського, презентують до Дня незалежності
Стоимость проезда по концессионным дорогам в Украине рассчитывается в евро в расчете за километр. Тариф будет зависеть от вида транспорта и колеблется от 80 коп. до 4,6 грн