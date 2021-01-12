Украина и Молдова намерены построить магистральную автотрассу между столицами двух стран в обход Приднестровья. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Киеве со своей молдавской коллегой Майей Санду.

У нас есть амбициозная идея - это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов.

Глава государства считает, что новая автодорога станет самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Это активизирует торговлю, упростит транзит и улучшит "межчеловеческие контакты".

В свою очередь Майя Санду отметила, что речь идет о развитии дорожной инфраструктуры на трассе Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев, обеспечивающей самый быстрый маршрут между столицами двух государств. Эта дорога идет в обход непризнанного Приднестровья.

Пресс-служба Офиса президента сообщает о необходимости строительства моста "Ямполь - Косэуць" через реку Днестр. Сейчас между этими пограничными населенными пунктами на расстоянии 100 км действует паромное сообщение.

Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальный визит в Украину - первый визит Майи Санду за границу.