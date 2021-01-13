Канал на видеохостинге YouTube президента США Дональда Трампа временно заморозили. Он не сможет публиковать новый контент из-за нарушения политики платформы. Об этом говорится в сообщении YouTube в Twitter.

Мы удалили новый контент, загруженный на канале Дональда Трампа за нарушение нашей политики.

Отмечается, что как минимум на семь дней канал будет блокирован для загрузки новых видео.

Также видеохостинг удалил новые видео на канале Трампа и отключил комментарии на неопределенный срок из-за "опасений по поводу насилия".

Ранее сообщалось, что в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Он наблюдался в большинстве европейских стран, а также в Японии, Австралии и Маниле.

Также мы писали о том, что в Telegram произошел сбой международного масштаба.

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