Казахстан зарегистрировал собственную вакцину от COVID [ Редактировать ]
Казахстан выдал временную государственную регистрацию вакцине от коронавируса QazCovid-in собственного производства. На очереди регистрация российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил заместитель главы Комитета медицинского и фармацевтического контроля Казахстана Нурлибек Асилбеков, передает Inform Бюро.
Как рассказал Асилбеков, вакцина QazCovid-in получила регистрацию 31 декабря. Действовать регистрация будет 9 месяцев.
"По "Спутнику V" сейчас идут подготовительные работы, по нему еще должны предоставить соответствующее регистрационное досье, и, в рамках постановления от 15 декабря, возможна регистрация", - пояснил он.
Асилбеков добавил, что Казахстан ведет переговоры и с другими разработчиками вакцины от коронавируса.
"Мы рассматриваем получение не только двух вакцин. Поэтому сейчас ведем переговоры с Pfizer, Moderna и другими компаниями. Сейчас в переговорах еще не определен точный объем вакцины, которую мы будем покупать", - отметил он.
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