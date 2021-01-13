Существуют ситуации, когда человек с болями в животе должен срочно обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram.

По словам Комаровского, при имеющихся болях в животе срочно надо обращаться к врачу в таких случаях:

боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа);

имеющиеся следы крови в кале или рвотных массах;

существуют проблемы с мочеиспусканием (осложнения, болезненность);

боль в животе сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью;

к боли добавляется понос и повышение температура тела;

кроме болей в животе, наличествует сонливость или сыпь.

При этом доктор добавил, что у детей боль в животе чаще всего связана с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременной дефекацией.

В то же время локальные боли в центре живота или в области вокруг пупка не требуют обращения к врачам. Однако в случае боли в животе у ребенка в любой области, стоит провести медицинский осмотр.

Ранее доктор Комаровский назвал лучшее средство для защиты от COVID-19. Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.