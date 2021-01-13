Комаровский рассказал, при каких болях в животе нужно "бить тревогу" [ Редактировать ]
Существуют ситуации, когда человек с болями в животе должен срочно обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram.
По словам Комаровского, при имеющихся болях в животе срочно надо обращаться к врачу в таких случаях:
- боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа);
- имеющиеся следы крови в кале или рвотных массах;
- существуют проблемы с мочеиспусканием (осложнения, болезненность);
- боль в животе сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью;
- к боли добавляется понос и повышение температура тела;
- кроме болей в животе, наличествует сонливость или сыпь.
При этом доктор добавил, что у детей боль в животе чаще всего связана с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременной дефекацией.
В то же время локальные боли в центре живота или в области вокруг пупка не требуют обращения к врачам. Однако в случае боли в животе у ребенка в любой области, стоит провести медицинский осмотр.
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