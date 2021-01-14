Вакцинация от коронавируса сотрудников сферы здравоохранения в Турции началась 14 января. Об этом сообщает CNN Turk.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа первым привился в прямом эфире местных телеканалов вакциной от коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Я подчеркиваю, что все должны быть вакцинированы. Нужно обязательно привиться, чтобы можно было вернуться к нашей нормальной жизни. Наши граждане смогут наблюдать за программой вакцинации в интернете

В настоящее время в Турции вакцинация от коронавируса не является обязательной для всех жителей республики.

Необходимые дозы для каждого медицинского работника будут проиндексированы специальным штрих кодом. Это сделано для прозрачности процесса вакцинации.

Власти Турции ранее выдали разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac. Страна заключила соглашения на приобретение 50 млн доз вакцины с компанией Sinovac.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа и паротита.

Вакцина Sinovac Biotech от коронавируса (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Безопасность данной прививки ученые проверили в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах. В Бразилии на днях завершилась третья фаза клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что закупленная Украиной китайская вакцина CoronaVac эффективна на 50,4%.

Для сравнения, в компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности.

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.