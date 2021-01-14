До суду через високі тарифи. Народні обранці разом із депутатами обласної ради Сумщини подали позов до Окружного адмінсуду Києва. Що вимагають - розкажуть наші кореспонденти.

Підвищені тарифи і скасовані пільгові 100 кіловат електроенергії - такий "подарунок під ялинку" зробила влада для українців напередодні нового року. Реакція не забарилася. Місцеві депутати - на засіданнях рад - вирішували, що робити із захмарними розцінками. Постановили - йти до суду. І хоча напередодні уряд пообіцяв на період карантину знизити ціни на газ - обранців це не влаштувало.

Андрій Деркач, народний депутат:

Под нашим давлением под давлением партии “Наш край” и других партий, правительство частично отменило решение о повышении цены на газ, нам этого недостаточно. Мы требуем дальнейшего снижения цены на газ, а так же дальнейшего снижения цен та тепло и на электроэнергию, потому что если сравнить цены на газ которые были в прошлом году, в январе, феврале с этим ценами, то мы видим эффект черной пятниці, тариф повышают на 100%, а потом снижают до 20%.

До того ж у позові депутати від партії "Наш Край" вимагають скасувати рішення Нацкомісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на тепло для низки ТЕЦ.

Валерій Волков, голова фракції партії "Наш край" у Сумській області:

Не учитываются реальные доходы населения, а ставятся чисто экономическая сторона, при чем сторона не государственная заинтересованность в этом деле, а частных компаний. Мы действительно требуем, чтобы у нас сейчас прекратили все повышения тарифов для тепловых электростанций, это в свою очередь прекратит этот беспредел, который в конце концов отражается на кармане наших людей.

Обранці кажуть: нині суд - єдина можливість відстояти права українців і знизити комунальні тарифи, та сподіваються на справедливе рішення.

Андрій Деркач, народний депутат:

Власть давит на людей повышением тарифов - мы давим на власть вместе с людьми и единственный выход из этой ситуации который мы видим это продолжение давления на власть, но с точки зрения закона, решение вопроса в судах.

Поки що так вчинили лише депутати з Сумщини від партії "Наш Край", але обранці кажуть - масові позови до суду від інших обласних рад - лише питання часу.