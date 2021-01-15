Вакцина Pfizer "вбила" 23 пацієнта у Норвегії [ Редактировать ]
23 людини померли після щеплення вакциною від Pfizer у Норвегії. Усі пацієнти були літнього віку з ослабленим імунітетом. Фахівці почали розслідування причин їхньої смерті.
Припускають, що сироватка могла викликати побічні ефекти. Які, своєю чергою, призвели до загострення уже наявних захворювань.
Нагадаю, вакцинацію проти коронавірусу розпочали у Норвегії наприкінці грудня. Першими дозу препарату вкололи мешканцям притулків для літніх людей.
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