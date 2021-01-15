Североатлантический Альянс (НАТО) обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе. Также Российская Федерация усиливает присутствие в Африке, на Ближнем Востоке, в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

"Реальность такова, что мы наблюдаем рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки. И это вызывает большую озабоченность", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Альянс очень внимательно следит за наращиванием российской военной мощи.

"Это также причина, по которой НАТО повысила готовность сил. Мы адаптируем НАТО в ответ на большую активность России, которая вкладывает большие средства в новую военную технику, а также увеличивает свое военное присутствие вдоль наших границ, в том числе в Северной Африке и в Ливии", - подчеркнул генсек Альянса.

Ранее сообщалось, что Донбасс и Крым готовят к переходному периоду. Для оккупированных территорий будет определен "конфликтный" и "постконфликтный" периоды.

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