Россия наращивает количество войск в Крыму - НАТО [ Редактировать ]
Североатлантический Альянс (НАТО) обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе. Также Российская Федерация усиливает присутствие в Африке, на Ближнем Востоке, в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.
"Реальность такова, что мы наблюдаем рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки. И это вызывает большую озабоченность", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что Альянс очень внимательно следит за наращиванием российской военной мощи.
"Это также причина, по которой НАТО повысила готовность сил. Мы адаптируем НАТО в ответ на большую активность России, которая вкладывает большие средства в новую военную технику, а также увеличивает свое военное присутствие вдоль наших границ, в том числе в Северной Африке и в Ливии", - подчеркнул генсек Альянса.
Ранее сообщалось, что Донбасс и Крым готовят к переходному периоду. Для оккупированных территорий будет определен "конфликтный" и "постконфликтный" периоды.
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