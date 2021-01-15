Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим. Правительство в Украине не планирует отменять карантин в виде ношение масок и социальной дистанции.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, такие ограничения будут действовать до конца 2021 года.

"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что 14 января появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

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