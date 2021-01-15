Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января. При этом в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости коронавирусной болезнью.

Так, с 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину. На всей территории страны, скорее всего, будут действовать карантинные правила "оранжевой" зоны.

Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости - ред.), мы ожидаем более значительного роста.

Премьер добавил, что медицинская система Украины готова к росту заболеваемости.

На сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек - 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

Ранее сообщалось, что 14 января появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

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