В Великобритании выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Он был привезен из Бразилии.

По словам профессора Венди Барклай, заведующего кафедрой вирусологии гриппа Имперского колледжа Лондона, существует два разных типа "бразильских" вариантов COVID-19.

Один из двух штаммов был получен в Японии от некоторых японцев, приехавших из Бразилии, а второй "более распространен в Бразилии".

Как известно, что новый штамм приносит более тяжелые симптомы. И ученые предполагают, что человек, перенесший коронавирус, при столкновении с "бразильским" штаммом может снова заболеть.

Ранее африканская страна оказалась в плену у десятков штаммов коронавируса.