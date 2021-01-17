На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза "Арвин" находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли. Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

"Мы заявили, что судно было под российским флагом, но позже мы узнали, что он ходил под флагом Палау. Он перевозил груз из Грузии в Болгарию и был отправлен в порт Бартын из-за неблагоприятных погодных условий… Экипаж корабля – граждане Украины", – сказал Гюнер.

По его данным, экипаж состоял из 13 человек. Сейчас спасатели пытаются добраться до еще двух человек, которые находятся в ​​скалистой местности.

Читайте также В Черном море затонуло российское судно (фото)

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на Росморречфлот сообщает, что на борту сухогруза было двое граждан России, а судовладелец затонувшего судна – украинская компания Arvin Shipping LTD.

Ранее сообщали, что в акватории Баренцева моря затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли 17 человек из 19.

Более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала. Всего на борту которого находилось около 200 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.