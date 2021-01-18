"Атлетик" из Бильбао стал победителем Суперкубка Испании по футболу. В финальной встрече, которая состоялась в воскресенье, 17 января, баскский клуб в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2

В команде победителей голы на счету Оскара де Маркоса (42), Асьера Вильялибре (90) и Иньяки Уильямса (94). У каталонцев отличился Антуан Гризманн (40-я, 77-я минуты).

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в концовке дополнительного времени получил прямую красную карточку. Звезду наказали за удар сзади по голове игрока соперников Асьера Вильялибре.

После просмотра VAR рефери без колебаний наградил кумира болельщиков первой в клубной карьере красной карточкой.

Messi has been sent OFF!



It's just his 3rd red card he has received in his career. 😡#Supercopa pic.twitter.com/Smx8Y6MDys — SoccerMatrix ⚽ (@Soccer_Matrix) January 17, 2021

Для 33-летнего аргентинца это первое удаление за 753 официальных матча в составе "сине-гранатовых". За всю футбольную карьеру Месси заработал три красные карточки.

Напомним, что в составе каталонского клуба Лионель Месси выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

"Атлетик" стал обладателем Суперкубка Испании в третий раз, до этого клуб из Бильбао выигрывал трофей в 1984 и 2015 годах. "Барселона" выигрывала трофей рекордные 13 раз.

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Суперкубок Испании разыгрывают с 1982 года, в нем принимают участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд. К участию также допускаются финалист кубка страны и команда, ставшая второй в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Месси посвятил гол Марадоне и преднамеренно получил "желтую карточку".