"Атлетик" из Бильбао стал победителем Суперкубка Испании по футболу. В финальной встрече, которая состоялась в воскресенье, 17 января, баскский клуб в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2

В команде победителей голы на счету Оскара де Маркоса (42), Асьера Вильялибре (90) и Иньяки Уильямса (94). У каталонцев отличился Антуан Гризманн (40-я, 77-я минуты).

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в концовке дополнительного времени получил прямую красную карточку. Звезду наказали за удар сзади по голове игрока соперников Асьера Вильялибре.

После просмотра VAR рефери без колебаний наградил кумира болельщиков первой в клубной карьере красной карточкой.

