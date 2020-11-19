Звездный футболист Лионель Месси прокоментировал слова бывшего агента его одноклубника Антуана Гризманна, о том, что аргентинец не был рад переходу его клиента в Барселону.

Об этом капитана каталонской команды спросили в аэропорту по прилету из расположения его национальной сборной.

Лионель Месси:

Я устал быть причиной всех проблем Барселоны.

В своем интервью France Football агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что он не был рад приезду Гризманна.

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Эрик Олатс, агент аргентинца Гризманна:

Антуан перебрался в клуб, где всем заведует Лионель. Я считаю, что в плохой адаптации моего бывшего подопечного виноват именно Месси. Это режим террора - или ты с ним, или против него.

Сообщалось, что Месси рассматривает возможность покинуть команду, несмотря на уход критикуемого им президента клуба Хосепа Бартомеу.

Ранее мы писали о деталях матча "Динамо" и "Барселоны".