В столице сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 10 тысяч долларов оперуполномоченного, который собирался закрыть уголовное производство.

Правоохранитель требовал неправомерную выгоду у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. К тому же, злоумышленнику обещали вернуть арестованный автомобиль. Фигурант дела был задержан прямо на месте преступления во время получения взятки.

Фото: СБУ

Отмечается, что по факту преступления сотрудники спецслужбы начали уголовное производство против не чистого на руку полицейского. В настоящее время решается вопрос о вручении ему подозрения.

Фото: СБУ

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Кроме того, начальника полиции поймали на взятке в полмиллиона. Офицер полиции требовал от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что на взятке в $200 тысяч задержали одного из руководителей ГФС. Чиновник требовал у руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тыс. за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

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