В Киеве "за руку" поймали полицейского-коррупционера [ Редактировать ]
В столице сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 10 тысяч долларов оперуполномоченного, который собирался закрыть уголовное производство.
Правоохранитель требовал неправомерную выгоду у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. К тому же, злоумышленнику обещали вернуть арестованный автомобиль. Фигурант дела был задержан прямо на месте преступления во время получения взятки.
Фото: СБУ
Отмечается, что по факту преступления сотрудники спецслужбы начали уголовное производство против не чистого на руку полицейского. В настоящее время решается вопрос о вручении ему подозрения.
Фото: СБУ
Читайте также, полковник ВСУ погорел на взятке в 400 тысяч. Полковник требовал у руководителя предприятия неправомерную выгоду за внесение изменений в технические условия тендера.
Кроме того, начальника полиции поймали на взятке в полмиллиона. Офицер полиции требовал от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности.
Ранее мы писали, что на взятке в $200 тысяч задержали одного из руководителей ГФС. Чиновник требовал у руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тыс. за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.
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