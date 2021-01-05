Во вторник, 5 января, на заседании Конституционного суда было принято заявление по указу президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого.

Ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что после указа Зеленского Тупицкий не имеет полномочий на созыв специального заседания суда.

Конституция имеет самую высокую юридическую силу в Украине и чиновники, а также органы госвласти должны принимать решения, которые ей не противоречат.

Также там напомнили условия отстранения или увольнения судей КСУ.

Собрание судей Конституционного суда обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти та должносными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля с целью обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод граждан.

Кроме того, в суде сообщили, что получили научный вывод об отстранении от должности судьи КСУ в уголовном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.

Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.

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