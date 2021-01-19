Пандемия превратила удаленную работу из желания в необходимость. Хоть работа на дому имеет свои плюсы и минусы, Nissan решила устранить некоторые недостатки работы вне офиса, создав компактное помещение для работы на колесах.

Концепция Nissan Caravan NV350 Office Pod развивает идею удаленной работы, позволяя людям брать офис фактически "с собой".

В то время как некоторые дома на колесах спроектированы с упором больше на путешествия, в видении Nissan есть то, чего не хватает таким автомобилям: офисная секция, которая выдвигается из задней двери.

Активируемая через сопутствующее приложение, эта функция может понравиться всем, кто хочет использовать Zoom в окружении природы. В этой секции даже есть пол из прозрачного поликарбоната ­– представьте, что вы работаете в Excel, пори этом наблюдаете за дикой рыбой у себя под ногами.

Nissan Caravan NV350 Office Pod

Среди других особенностей: ковролин на полу и электрические жалюзи для обеспечения конфиденциальности.

Для офисной работы используется дорогое кресло Herman Miller Cosm. Есть бардачок с УФ-антибактериальной лампой, а инвертор постоянного/переменного тока, который питает оборудование. А после окончания трудового дня можно отдохнуть на крыше, где есть шезлонг и зонтик.

Nissan Caravan NV350 Office Pod в сложенном состоянии

Единственное, чего не хватает для полного счастья, так это ванной, душа или кровати, но это определенно захватывающая концепция для тех, кто любит работать в дороге.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как программистами был создан симулятор офиса. Также некоторые крупные компании в средине прошлого года навсегда перевели сотрудников на удаленную работу.

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