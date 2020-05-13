Twitter навсегда перевел сотрудников на удаленную работу [ Редактировать ]
Компания Twitter разрешила сотрудникам работать из дома постоянно, даже после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание BuzzFeed.
"Накануне гендиректор компании Джек Дорси отправил соответствующие письма сотрудникам, сообщив, что им разрешено постоянно работать из дома, даже после того как пандемия коронавируса завершится", - говорится в сообщении.
По словам Дорси, Twitter стала одной из первых крупных компаний, которые перешли на такую модель работы.
"Мы продолжим ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место", - подчеркнул он.
Но некоторым категориям сотрудников все же придется выходить на работу, в частности тем, кто занимается обслуживанием серверов.
Также компания до сентября отказалась от деловых поездок, за исключением редких случаев, и не будет проводить мероприятий до конца года. Кроме того, Twitter планирует пересмотреть свой план работы на 2021 год.
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